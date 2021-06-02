Был конфликт с товарищем. Протасевич о задержании

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Журналист, основатель Telegram-канала NEXTA, журналист, задержанный в Минске, Роман Протасевич считает, что его подставили.

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Об этом он сказал в интервью каналу ОNТ.

По словам Протасевича у него были конфликты с товарищем, который ранее имел связи с "киберпартизанами", которые занимались минированиями по всей Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Позже стало известно, что на борту самолета находился сотрудник КГБ Беларуси. Читайте также подробнее, как отреагировали мировые политики на задержание Протасевича.

В то же время у Зеленского обвинили Беларусь в международном терроризме. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки самолета является Россия.