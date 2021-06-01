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Меня подставили. Протасевич рассказал, как все было

1 июня, 23:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Роман Протасевич утверждает, что его целенаправленно подставили

Роман Протасевич

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Журналист, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич считает, что его задержание в Минске – следствие чьих-то целенаправленных действий.

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Об этом он заявил во время допроса, который обнародовали ряд СМИ.

"Меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — я сразу оказался в Минске, вот сразу", - говорит Протасевич.

Как только я это сказал. Протасевич о задержании в Минске

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"Меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — я сразу оказался в Минске, вот сразу", – сказал Протасевич.

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Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Позже стало известно, что на борту самолета находился сотрудник КГБ Беларуси. Читайте также подробнее, как отреагировали мировые политики на задержание Протасевича.

В то же время у Зеленского обвинили Беларусь в международном терроризме. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк также считает, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки самолета является Россия.

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