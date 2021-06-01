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Судить будут в Беларуси. Лукашенко о судьбе Протасевича и Сапеги

1 июня, 17:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лукашенко заявил, что следствие в отношении журналиста и его девушки будет вестись только в Беларуси

Лукашенко рассказал о судьбе Протасевича и Сапеги

Лукашенко рассказал о судьбе Протасевича и Сапеги

Следствие в отношении задержанных в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги будет вестись в Беларуси.

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Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал Президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться – встречайтесь. Это международная практика", – сказал Александр Лукашенко.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги. При этом Кремль принимает во внимание то, что у Сапеги "есть вид на жительство в Беларуси".

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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