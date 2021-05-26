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Принудительная посадка Ryanair в Минске и арест Протасевича. США задумались о санкциях

26 мая, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Байден отметил, что вынужденная посадка коммерческого рейса Ryanair и последующее задержание основателя Telegram-канала Nexta являются прямым оскорблением международных норм

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Фото Andrius Sytas/Reuters

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Фото Andrius Sytas/Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста Протасевича находится в процессе рассмотрения.

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"Это в процессе. Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", – цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Беларуси издание The Hill.

Ранее Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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