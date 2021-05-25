США осудили принудительную посадку самолета Ryanair и арест Протасевича в Беларуси

Президент США сделал заявление и поручил принять меры в связи с инцидентом с самолетом в Минске – подробности

Джо Байден сделал заявление. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден назвал прямым оскорблением международных норм принудительную посадку самолета Ryanair и арест Протасевича в Беларуси. Он поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

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Об этом сообщили на странице Белого дома.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", – сказал Байден.

Байден назвал арест Протасевича позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы.

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко...В течение нескольких месяцев белорусский народ добивался того, чтобы его голос был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Беларуси в его борьбе", – добавил Байден.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске