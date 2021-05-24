Одним абзацем. Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича в Минске

В воскресенье Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради задержания экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, который в Беларуси объявлен террористом.

Реклама

Как происходила принудительная посадка самолета и задержание Протасевича 23 мая.

Около двух часов дня появилась информация, что в Беларуси в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, якобы из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже ради остановки самолета, который летел над территорией Беларуси в небо подняли истребитель, а приказ отдал лично Александр Лукашенко. По приземлении в самолете начался обыск, в том числе пассажиров, и был задержан экс-главный редактор телеграм-канала NEXTA Романа Протасевич, который, как выяснилось, заметил за собой слежку еще перед вылетом самолета из Афин. После задержания Протасевича соцсети призвали бойкотировать компанию Ryanair, которая не сразу, но ответила, что экипаж получил сообщение от белорусских диспетчеров об опасности на борту и приказ приземлиться в ближайшем аэропорту в Минске. Самолету разрешили вылететь в 19:00 по местному времени. Тем временем стало известно, что в соцсетях Facebook и Instagram пропали страницы Романа Протасевича, а шокированные родители задержанного заявили, что не имеют никакой информации о сыне. На беспрецедентную посадку самолета и задержание оппозиционера резко отреагировали во многих европейских странах и в НАТО, ЕС анонсировал обсуждение санкций против Беларуси на саммите 24 мая. Появилась информация, что Беларусь угрожала сбить лайнер в случае неповиновения. Вечером стало известно, что кроме Протасевича в Минске была задержана и его девушка, а также до Вильнюса так и не долетели еще 5 человек.

Более подробно о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале "Сегодня". Мы также разобрались, кто такой Роман Протасевич и что ему угрожает.

Реклама

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске