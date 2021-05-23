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Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали

23 мая, 19:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

В компании Ryanair раскрыли детали вынужденной посадки самолета в Беларуси, но о задержании пассажира ничего не сказали

Самолет Ryanair в Минске

Самолет Ryanair в Минске

В компании Ryanair впервые прокомментировали принудительную посадку самолета в Минске после чего был задержан один из пассажиров – главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевича.

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Заявление компании обнародовал в Twitter немецкий журналист Юлиан Репке.

"Экипаж рейса Ryanair Афины-Вильнюс получил сообщение от белорусских диспетчеров об опасности на борту и приказ приземлиться в ближайшем аэропорту в Минске", – говорится в заявлении.

Как отмечается, самолет приземлился безопасно, и все пассажиры сошли, пока местные спецслужбы проверяли борт. Ничего подозрительного не было найдено, самолету разрешили вылет.

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Самолет Ryanair в Минске
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Из аэропорта Минска самолету разрешили вылет в 19:00 по местному времени.

"Ryanair уведомил соответствующие национальные и европейские службы безопасности и искренне извиняется перед пассажирами рейса за это досадное приземление, которое вне контроля перевозчика", - говорится в заявлении.

При этом в компании никак не прокомментировали задержание Протасевича.

Ранее сообщалось, что после инцидента в Минске соцсети призывают бойкотировать Ryanair.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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