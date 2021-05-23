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Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували

23 травня, 19:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

У компанії Ryanair розкрили деталі вимушеної посадки літака в Білорусі, але про затримання пасажира нічого не сказали

У компанії Ryanair вперше прокоментували примусову посадку літака в Мінську після чого був затриманий один з пасажирів – головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

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Заяву компанії оприлюднив у Twitter німецький журналіст Юліан Репке.

"Екіпаж рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс отримав повідомлення від білоруських диспетчерів про небезпеку на борту і наказ приземлитися в найближчому аеропорту в Мінську", – йдеться в заяві.

Як зазначають, літак приземлився безпечно і всі пасажири вийшли, поки місцеві спецслужби перевіряли борт. Нічого підозрілого не було знайдено, літаку дозволили виліт.

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З аеропорту Мінська літаку дозволили вилетіти в 19:00 за місцевим часом.

"Ryanair повідомив відповідні національні та європейські служби безпеки і щиро просить вибачення у пасажирів рейсу за це прикре – поза контролем перевізника – приземлення", – йдеться в заяві.

Однак у компанії ніяк не прокоментували затримання Протасевича.

Раніше повідомляли, що після інциденту в Мінську соцмережі закликають бойкотувати Ryanair.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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