Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували

У компанії Ryanair вперше прокоментували примусову посадку літака в Мінську після чого був затриманий один з пасажирів – головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Заяву компанії оприлюднив у Twitter німецький журналіст Юліан Репке.
"Екіпаж рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс отримав повідомлення від білоруських диспетчерів про небезпеку на борту і наказ приземлитися в найближчому аеропорту в Мінську", – йдеться в заяві.
Як зазначають, літак приземлився безпечно і всі пасажири вийшли, поки місцеві спецслужби перевіряли борт. Нічого підозрілого не було знайдено, літаку дозволили виліт.
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З аеропорту Мінська літаку дозволили вилетіти в 19:00 за місцевим часом.
"Ryanair повідомив відповідні національні та європейські служби безпеки і щиро просить вибачення у пасажирів рейсу за це прикре – поза контролем перевізника – приземлення", – йдеться в заяві.
Однак у компанії ніяк не прокоментували затримання Протасевича.
Раніше повідомляли, що після інциденту в Мінську соцмережі закликають бойкотувати Ryanair.
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