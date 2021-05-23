Страницы Романа Протасевича в Facebook и Instagram исчезли

В Сети решили, что это работа белорусских спецслужб, но на самом деле – друзья защищают личные данные Романа

Facebook Pay доступна в настройках личного кабинета / Фото: Unsplash

В соцсетях Facebook и Instagram пропали страницы Романа Протасевича. Пользователи сразу начали связывать это с работой белорусских спецслужб.

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Однако, как оказалось, это работа коллег Романа по телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", который он редактирует после ухода из NEXTA.

"В сети появилась информация, что якобы спецслужбы удалили аккаунт Ромы Протасевича в Фейсбуке и Инстаграме. Правда в том, что это сделали мы, чтобы личная переписка Романа не попала к ним в руки", – говорится в сообщении "Беларусь головного мозга".

В Греции, еще перед полетом самолетом компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, экс-главред NEXTA Роман Протасевич заметил за собой слежку.

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Как сообщалось, после громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске