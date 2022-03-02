Протест против войны в Питере быстро закончился автозаками

На протест вышли несколько сотен россиян. Арестовали даже блокадницу Елену Осипову / Коллаж "Сегодня"

Вечером 2 марта в северной столице России несколько сотен человек вышли на очередной антивоенный митинг. Их было немного. Однако это уже седьмая акция подряд, которая проходит в Санкт-Петербурге.

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Недолгий протест

Сколько было задержано россиян во время этого протеста, пока российские власти не сообщают. Известно, что после шестой антивоенной акции, прошедшей у Гостиного двора в Петербурге накануне, в районные суды города поступило 78 материалов. Решение не приняли лишь по одному из них, передает агентство "Фантанка.ru". За последние дни в отделы полиции из-за антивоенной акции забрали более двух тысяч человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 2 марта, на срок до полумесяца арестовали 22 протестующих. Еще 50 людям придется выплатить штрафы, максимальный размер которых достигает 15 тысяч рублей (по сегодняшнему курсу в России, это всего лишь $150). Пятерых наказали обязательными работами.

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