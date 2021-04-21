В Германии приняли закон об "экстренном торможении" из-за COVID-19 (видео)

Пока на улицах Германии люди протестовали против ужесточения карантина, Бундестаг принял так называемый "эпидемиологический закон", который дает федеральному правительству полномочия вводить "экстренное торможение" при росте количества COVID-больных.

Об этом сообщает Der Spiegel.

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Этот закон начали готовить после того, как несколько земель не смогли ввести согласованные ограничения, чтобы взять под контроль третью волну пандемии COVID-19.

Согласно законопроекту, обязательный общенациональный локдаун будет введен, если количество новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в районе или городе превысит 100 в течение трех дней подряд в течение недели.

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Общенациональный локдаун предполагает следующие ограничения:

введение комендантского часа с 21:00 до 5:00;

ограничение частных собраний одним домохозяйством плюс еще один человек;

запрет на работу всех магазинов, кроме торгующих самым необходимым;

запрет на работу культурных и развлекательных объектов;

перевод школ на дистанционное обучение.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала наихудший момент за всю эпидемию COVID-19.