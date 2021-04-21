Версія українською
$ 28,01
33,74

В Германии приняли закон об "экстренном торможении" из-за COVID-19 (видео)

21 апреля, 18:01

Денис Беспалов

Немецкий бундестаг принял закон который позволяет вводить общенациональный карантин

Пока на улицах Германии люди протестовали против ужесточения карантина, Бундестаг принял так называемый "эпидемиологический закон", который дает федеральному правительству полномочия вводить "экстренное торможение" при росте количества COVID-больных.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Видео: Сегодня

Этот закон начали готовить после того, как несколько земель не смогли ввести согласованные ограничения, чтобы взять под контроль третью волну пандемии COVID-19.

Согласно законопроекту, обязательный общенациональный локдаун будет введен, если количество новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в районе или городе превысит 100 в течение трех дней подряд в течение недели.

Реклама

Читайте также: Последняя в Европе. Ангелу Меркель вакцинировали от коронавируса

Общенациональный локдаун предполагает следующие ограничения:

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала наихудший момент за всю эпидемию COVID-19.

Новости на эту же тему:
видео Германия протесты карантин локдаун

Реклама