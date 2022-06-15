Прозрение российских пропагандистов: украинский народ – это реальность

Пропагандист Шахназаров признал, что РФ борется с идентичным народом / Фото: Коллаж: Сегодня

"Решить украинский вопрос" только военным путем не получится, украинцы – это реальный народ. Об этом в эфире российского телеканала заявил пропагандист Карен Шахназаров.

"Нельзя только военным путем пытаться решить украинский вопрос. Мы так его не решим, это очень затруднительно. Надо признать, что украинский народ – это реальность. И не говорить, что он там австро-венграми придуман. Почитайте классику: у Чехова, у Гоголя. Да, это близкий нам народ, но который сложился в свою идентичность. Нравится нам это или не нравится", – сказал он.

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Пропаганда Кремля

Пропаганда Российской Федерации плавно начала подготавливать массы к капитуляции, причем делает она это в несколько этапов.

У нас есть сложности. Не так всё просто.

У нас значительные проблемы.

Мы воюем против 42 стран.

Недоработали дипломатия и спецслужбы.

Поиск виновных и назначение предателей.

Отметим, что в Латвии запретили все российские каналы. Национальный совет Латвии по электронным СМИ объявил о запрете трансляции 80 российских каналов, которые до сих пор оставались доступны на территории страны.