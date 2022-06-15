Прозріння російських пропагандистів: український народ – це реальність

Пропагандист Шахназаров визнав, що РФ бореться із ідентичним народом / Фото: Колаж: Сьогодні
"Вирішити українське питання" лише воєнним шляхом не вдасться, українці – це реальний народ. Про це в ефірі російського телеканалу заявив пропагандист Карен Шахназаров.
"Не можна тільки воєнним шляхом намагатись вирішити українське питання. Ми так його не вирішимо, це дуже важко. Треба визнати, що український народ – це реальність. І не казати, що він там австро-угорцями придуманий. Почитайте класику: у Чехова, у Гоголя. Так, це близький нам народ, але який склався у свою ідентичність. Подобається нам це чи не подобається", – сказав він.
Пропаганда Кремля
Пропаганда Російської Федерації плавно розпочала готувати маси до капітуляції, причому робить вона це у кілька етапів.
- Ми маємо ускладнення. Не так просто.
- Ми маємо значні проблеми.
- Ми воюємо проти 42 країн.
- Недопрацювали дипломатія та спецслужби.
- Пошук винних та призначення зрадників.
Зазначимо, що в Латвії заборонили усі російські канали. Національна рада Латвії з електронних ЗМІ оголосила про заборону трансляції 80 російських каналів, які досі залишалися доступними на території країни.