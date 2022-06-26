Путин или Украина. Блинкен оценил, кто кого переживет

Блинкен дал оптимистический прогноз по продолжительности жизни Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что суверенная Украина переживет президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что глава Кремля не достиг своих целей в войне с Украиной.

Об этом Блинкен заявил в интервью CNN.

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Глава американской дипломатии объяснил, что свидетельствует о том, что Путин уже проиграл в войне с Украиной.

"Если говорить о стратегических целях Путина, он потерпел неудачу. Его стратегической целью было покончить с суверенитетом и независимостью Украины, стереть ее с карты мира, включить в состав России. Это не удалось. И суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин будет на сцене", – отметил Блинкен.

Он добавил, что Путин также пытался разобщить НАТО.

"Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где Альянс продемонстрирует большое единство, наибольшую на моей памяти силу", – анонсировал Блинкен.

Госсекретарь США признал, что на востоке Украины идет ожесточенный тактический бой с российской агрессией и украинские войска вынуждены отступать.

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Блинкен пообещал: США вместе с НАТО продолжат делать все возможное, чтобы у украинцев было все, что нужно, для отражения российской агрессии.

Ранее Блинкен заявлял, что Путин в войне против Украины ставит цель уничтожить украинскую идентичность.

По словам президента США, Путин, планируя полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывал, что между западными союзниками по НАТО и G7 произойдет раскол, но этого не случилось.