Путин нажаловался Джонсону на Украину и НАТО

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер снова обвинил Украину в якобы "саботаже" Минских соглашений.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Путин также раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".

Кроме того, стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России.

"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", – говорится в сообщении.

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Россия против НАТО