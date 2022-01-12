Путин перебрасывает эшелоны тяжелой техники к Украине – CIT (фото)

Войска РФ. Фото: CIT

Российская Федерация перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (CIT).

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Так, с базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение. Переброска техники на запад попала на фото.

Фото: CIT

"Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины", – сообщили журналисты.

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Они предполагают, что РФ также может перебросить своих десантников, отправленных в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину.

"Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что по крайней мере какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку с баз всех четырех армий Восточного военного округа России", – утверждают в CIT.

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