Путін перекидає ешелони важкої техніки до України – CIT (фото)

Війська РФ. Фото: CIT
Російська Федерація переміщує військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий.
Про це повідомляє Conflict Intelligence Team (CIT).
Так, з бази 5-ї танкової бригади в Улан-Уде на поїздах масово відправляють військові машини та озброєння. Перекидання техніки на захід потрапило на фото.
"Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий, як і дата та масштаб можливої операції Росії проти неокупованої частини України", – повідомили журналісти.
Вони вважають, що РФ також може перекинути своїх десантників, відправлених у рамках ОДКБ до Казахстану, саме до України.
"Відео, зняті з самих поїздів, дозволяють припустити, що принаймні якийсь персонал рухається разом з транспортними засобами. Російські спецслужби намагаються приховати ці поїзди з відкритих баз даних, але непрямі дані вказують на відправку з баз усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії", – стверджують у CIT.
Загроза вторгнення РФ до України
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ПВО. У той же час відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на потягах та літаках.
- Крім того, ЗМІ дізналися про несподівану проблему для військ Путіна.
- Також політолог Юрій Подорожній вважає, що Україна не зможе уникнути повномасштабної війни з Росією. На його думку, вторгнення російської армії – це питання не років, а кількох днів, тижнів, а можливо, місяців.