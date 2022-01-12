Путін перекидає ешелони важкої техніки до України – CIT (фото)

Війська РФ. Фото: CIT

Російська Федерація переміщує військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team (CIT).

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Так, з бази 5-ї танкової бригади в Улан-Уде на поїздах масово відправляють військові машини та озброєння. Перекидання техніки на захід потрапило на фото.

Фото: CIT

"Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий, як і дата та масштаб можливої операції Росії проти неокупованої частини України", – повідомили журналісти.

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Вони вважають, що РФ також може перекинути своїх десантників, відправлених у рамках ОДКБ до Казахстану, саме до України.

"Відео, зняті з самих поїздів, дозволяють припустити, що принаймні якийсь персонал рухається разом з транспортними засобами. Російські спецслужби намагаються приховати ці поїзди з відкритих баз даних, але непрямі дані вказують на відправку з баз усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії", – стверджують у CIT.

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