Путин планировал напасть на Европу в 2027 году

Матас Малдейкис рассказал, что РФ планировала пойти войной на Литву / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае успешного для России результата войны с Украиной Кремль планировал идти на страны Балтии. Об этом заявил депутат Литовского Сейма Матас Малдейкис телеведущему Василию Голованову в эфире "FREEДОМ" на YouTube-канале "Украина 24".

"Если бы им (России — ред.) удался план по Украине, то через пять лет они пришли бы к нам. Они бы попытались посмотреть оборону НАТО и то, реагировало ли бы НАТО так, как они думают. Речь идет в первую очередь о Сувалкском коридоре (гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России — ред.). Теперь уже они этого не сумеют сделать в ближайшие 20 лет", — сказал он.

Политик рассказал, как ситуацию воспринимают в Литве.

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"Литва уже стала нормальным западным государством, отличие которых в том, что они постмодернистские. Ты живешь совсем в другом мире, у тебя проблемы совсем другие, ты решаешь такие вещи, как куда поехать летом и почему дорожает недвижимость — такие вопросы. Ты никогда не думаешь, что в XXI веке придет война. Когда большая часть политиков об этом говорила, люди говорили, что это невозможно и не надо устраивать истерику, такое в XXI веке невозможно. Мы уверяли, что это возможно, потому что есть государство, которое живет в понимании мира XIX века, и это надо понимать и к этому готовиться. Когда мы только обрели свою независимость, мы каждый день это делали — шли в ЕС и в НАТО. Это было долго, мы много чем должны были пожертвовать, кратковременными благами, чтобы выиграть в долгую", — сказал он.

Депутат заверил, что Литва активно поддерживает Украину. Он отметил, что Литва проходила на пути в ЕС и НАТО то же самое, что проходит Украина, но у них всегда было понимание, что пророссийская политика губительна для страны.

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