"Решить украинский вопрос" только военным путем не получится, украинцы – это реальный народ. Об этом в эфире российского телеканала заявил пропагандист Карен Шахназаров.
"Нельзя только военным путем пытаться решить украинский вопрос. Мы так его не решим, это очень затруднительно. Надо признать, что украинский народ – это реальность. И не говорить, что он там австро-венграми придуман. Почитайте классику: у Чехова, у Гоголя. Да, это близкий нам народ, но который сложился в свою идентичность. Нравится нам это или не нравится", – сказал он.
Пропаганда Кремля
Пропаганда Российской Федерации плавно начала подготавливать массы к капитуляции, причем делает она это в несколько этапов.
- У нас есть сложности. Не так всё просто.
- У нас значительные проблемы.
- Мы воюем против 42 стран.
- Недоработали дипломатия и спецслужбы.
- Поиск виновных и назначение предателей.
Отметим, что в Латвии запретили все российские каналы. Национальный совет Латвии по электронным СМИ объявил о запрете трансляции 80 российских каналов, которые до сих пор оставались доступны на территории страны.