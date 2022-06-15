Прозріння російських пропагандистів: український народ – це реальність

У РФ зрозуміли, що немає ніякої другої армії світу й окупантам протистоїть народ зі своєю ідентичністю

Пропагандист Шахназаров визнав, що РФ бореться із ідентичним народом / Фото: Колаж: Сьогодні

"Вирішити українське питання" лише воєнним шляхом не вдасться, українці – це реальний народ. Про це в ефірі російського телеканалу заявив пропагандист Карен Шахназаров.

"Не можна тільки воєнним шляхом намагатись вирішити українське питання. Ми так його не вирішимо, це дуже важко. Треба визнати, що український народ – це реальність. І не казати, що він там австро-угорцями придуманий. Почитайте класику: у Чехова, у Гоголя. Так, це близький нам народ, але який склався у свою ідентичність. Подобається нам це чи не подобається", – сказав він.

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