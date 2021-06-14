Путин предположил, кто может стать его приемником

По словам президента РФ, он готов поддержать того, кто предан стране, в независимости от отношения к нему

Президент РФ Владимир Путин заговорил о своем приемнике/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин готов поддержать кандидата на пост главы государства, который может даже критически относиться к его деятельности.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что готов будет поддержать того, кто предан стране, в независимости от отношения к нему.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – сказал Путин.

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Он считает, что когда-то замена будет найдена всем.

Накануне президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы не было много шума вокруг этих переговоров и чтобы общение с прессой не превратилось в публичное соревнование.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Путин назвал главные цели встречи с Байденом. В Кремле также отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России. Президент РФ объяснил, с чем это связано.