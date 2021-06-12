"Это несварение!" Как американский журналист вывел из себя Путина (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
Президент России Владимир Путин ответил американскому коллеге Джо Байдену, который назвал его убийцей.
Об этом он сказал в интервью NBS.
"За время своего пребывания я привык к нападениям со всех сторон и по всем видам районов под разными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого не удивляет", – сказал он.
Тогда журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых оппонентов Путина, убитых за последние годы. Российскому президенту это не понравилось – он довольно резко ответил.
"Послушайте, вы знаете, я не хочу считать себя грубым, но это выглядит как некое несварение, за исключением того, что это устное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени в разные причины от рук разных людей", – сказал он.
Ранее мы сообщали, что отношения России и США достигли низшей точки за последние несколько лет.
Напомним, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.
Также ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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