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Упали до низшей точки – Путин об отношениях России с США

12 июня 2021 2:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент РФ считает, что Байден – карьерный политик и от него не следует ожидать импульсивных решений

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Отношения России и США достигли низшей точки за последние несколько лет.

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Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент России Владимир Путин.

"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", – сказал он.

Также он рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп кардинально отличается от нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

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"Что ж, даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп – экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США", – сказал Путин

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Также он добавил, что Байден – карьерный политик, от него не следует ожидать импульсивных решений.

Ранее сообщалось, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.

Также ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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