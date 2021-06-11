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Встреча Байдена и Путина. Совместной пресс-конференции не будет

11 июня 2021 17:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Американский и российский президенты пока не планируют делать совместные заявления по итогам саммита

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве на следующей неделе.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Но официальные лица США, которые готовят встречу, сообщили, что планируют обсуждать детали, структуру и формат саммита с российскими коллегами за часы до его начала.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе сообщил, что такие детали, как совместная пресс-конференция, все еще обсуждаются.

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"Все это еще прорабатывается", – сказал он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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