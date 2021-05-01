Пьяные и веселые. В Британии впервые прошел "коронарэйв" (фото и видео)

Тусовщики со всей Британии собрались на первую легальную ночную вечеринку First Dance – без масок, без социальной дистанции, но с алкоголем

Фото: REUTERS/Carl Recine

В Великобритании впервые за последний год в ночном клубе прошел разрешенный концерт, причем гостям разрешили не носить маски и не соблюдать дистанцию.

Об этом сообщает NME.

Видео: twitter.com/CIRCUSmusic

Вечеринка с символическим названием "Первый танец" (First Dance) прошла в ночь на 1 мая в ливерпульском доке Bramley Moore Dock и собрала не менее 3 тысяч человек.

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На следующий день организаторам разрешили провести еще одну с аналогичными условиями. Таким образом, вспомнить "докоронавирусные" времена смогут до 6 тысяч британских тусовщиков.

Фото: REUTERS/Carl Recine

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Единственным условием, чтобы попасть на мероприятие, был отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 24 часа до вечеринки. Через пять дней людей попросят сдать еще один тест.

Суть эксперимента – в том, чтобы проверить, распространяется ли вирус таким образом.

Видео: twitter.com/DonaldCMacleod

"Это будет первый концерт в Северном полушарии, первое полноценное шоу, с участием 5 тысяч человек, без социальной дистанции, без масок, с барами и фудкортом. Это будет похоже на минифестиваль. Гости смогут вести себя так, как будто COVID никогда не было", – говорит один из организаторов Мелвин Бенн.

Фото: REUTERS/Carl Recine

Напомним, ранее похожий эксперимент прошел в Испании – на концерт группы Love of Lesbians в Барселоне пришли 5 тысяч человек, хотя его посетители были обязаны носить маски.

А в феврале в Израиле прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19 – вакцинированных или переболевших.