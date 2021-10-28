Пыталась защитить других: в США трансгендерная женщина умерла от пуль стрелка в магазине

Джо Акер первая пыталась задержать нападавшего/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 25 октября, в торговом центре города Бойсе в штате Айдахо (США) в результате стрельбы погибла трансгендерная женщина Джо Акер. Она работала в охране заведения и имела за спиной три года службы в американской армии.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Детали стрельбы

Стрельбу в торговом центре по неизвестным причинам устроил 27-летний Джейкоб Бергквист. Он действовал один, но имел при себе несколько единиц оружия. В торговом центре было найдено 18 гильз.

Убийство работницы охраны

Первой задержать стрелка пыталась работница охраны, 26-летняя Джо Акер, работавшая на первом этаже торгового центра. От его выстрелов она скончалась на месте.

Пыталась уберечь жизни людей

Сожитель Акер Рэй Доун сказал журналистам, что она сопротивлялась стрелку, чтобы помочь людям быть в безопасности и дать им возможность убежать. Рэй утверждает, если бы не ее геройство, жертв могло бы быть гораздо больше.

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Другие жертвы

После убийства Джо Акер, стрелок продолжил вести огонь в торговом центре. От его пуль погиб также 49-летний мужчина. Еще пять человек, среди которых полицейский, получили ранения. Сам стрелок скончался на следующий день в больнице от ранений, которые в перестрелке ему нанесла полиция.

Стрельба в университете

В США в штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Гремблінгу. В результате есть жертвы.

В учебном заведении проходила встреча выпускников, пока не произошло несколько выстрелов. Некоторые люди получили ранения, в частности, один из студентов, которому на месте инцидента оказали медицинскую помощь. Еще один человек, не являющийся студентом, скончался от ранения на месте.

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