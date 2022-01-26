Решение за Россией: Блинкен о письменном ответе от США

Блинкен заявил, что президент США принимал активное личное участие при составлении ответа США. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия должна решить, как ей реагировать на ответ Соединенных Штатов Америки по "гарантиям безопасности".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Ранее письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

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"Теперь России нужно решить – как отреагировать. Мы готовы в любом случае", – заявил он.

США против публикации

По его словам, США против публикации их ответов России:

"Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению", – сказал Блинкен.

Кроме этого, он заявил, что планирует переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни – после того, как "Москва сможет ознакомиться с документом". После этого обе стороны обсудят дальнейшие шаги.

"Позитивные моменты"

При этом, по словам Блинкена, ответ США на предложения РФ содержит "позитивные моменты", по которым возможна совместная работа. Он отметил, что США и РФ могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.

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Также Блинкен сказал, что письменный ответ США по гарантиям безопасности передали в Конгресс, а президент США Джо Байден принимал активное личное участие при составлении этого ответа. При этом в США готовы продолжать диалог с Россией по тем областям, в которых "ещё возможно сотрудничество".

"США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО и подтвердили это в ответе России по гарантиям безопасности", – заявил Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

США и Украина

Госсекретарь США сказал, что в ближайшие дни в Украину будет поставлена новая партия помощи в сфере безопасности. При этом в Вашингтоне надеются, что "предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать".

Также он отметил, что США работают с партнерами, чтобы не допустить энергетического кризиса в случае эскалации вокруг Украины.

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При этом посольство США в Киеве продолжит работу. По словам Блинкена, рекомендации американцам покинуть страну не означают, что США уверены в том, что Россия начнет вторжение.

"США готовы к тому, что Россия выберет путь агрессии", – сказал он.

Среди прочего, госсекретарь сказал, что ответы США на предложения России были скоординированы с союзниками и Украиной.

Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США повысили боеготовность войск внутри страны и за рубежом.

Отмечается, что боеготовность войск повысилась из-за возможной новой атаки Российской Федерации на Украину. При этом в Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, однако решение пока не принято.

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