РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы

Россия дала прогнозируемый ответ, как и всегда/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российская Федерация отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях у границы. РФ назвала его "неприемлемым".
Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.
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В Москве утверждают, что РФ никакой необычной военной деятельности не ведет у границ Украины.
"Россия уже отреагировала. В нем (ответе — Ред.) говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории, и что запрос Украины согласно Венского документа ОБСЕ является неприемлемым", — написал журналист в Twitter.
Украина созывает встречу с Россией
Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Если Россия серьезно относится к своим словам о безраздельности безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", — написал Кулеба.
Венский документ ОБСЕ подписан в 2011 году. Он нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами-участницами. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.
Угроза нападения России
- Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины. Она начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу этого видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.
- Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.