РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону

Росія дала прогнозовану відповідь, як і завжди/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація відхилила запит України з вимогою надати інформацію про військові навчання біля кордону. РФ назвала його "неприйнятним".

Про це повідомив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

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У Москві стверджують, що РФ ніякої незвичайної військової діяльності не веде біля кордонів України.

"Росія вже відреагувала. У ній (відповіді — Ред.) говориться, що вона не веде ніякої незвичайної військової діяльності на своїй території, і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", — написав журналіст у Twitter.

Україна скликає зустріч із Росією

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами – учасницями Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону і в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", – написав Кулеба.

Віденський документ ОБСЄ підписано у 2011 році. Він націлений на зміцнення безпеки та довіри між країнами-учасницями. Документ передбачає консультації через "незвичайну військову діяльність" та небезпечні інциденти.

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Загроза нападу Росії

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