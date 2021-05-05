Россия должна вернуть Крым и отвести войска от Украины: G7 подвела итоги встречи

Cтраны "Большой семерки" выступают за сохранение санкций против России до того момента пока она не выполнит Минских договоренностей и не уйдет из Крыма

Россия должна полностью отвести свои войска от границ с Украиной, а санкции против нее будут сохраняться до тех пор пока она в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым.

Об этом говорится в итоговом заявлении по результатам встречи глав МИД стран G7 в Лондоне.

"Очень важно, чтобы Москва полностью отвела свои войска и приняла меры для снижения напряженности... Россия и военизированные формирования, которые она поддерживает, должны вернуться к режиму прекращения огня", – цитирует документ "Интерфакс".

Также страны "Большой семерки" выступают за сохранение санкций против России до того момента пока она не выполнит Минских договоренностей и не вернет Крым.

"Мы полностью привержены выполнению санкций и напоминаем, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений и возвращением Крыма", – говорится в заявлении.

Главы МИД G7 обеспокоены дестабилизирующими действиями России и нарушениями прав человека, в частности в оккупированном Крыму.

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"Мы глубоко обеспокоены сохранением безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму", – заявили страны "Большой семерки".

Напомним, накануне госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россию следует привлекать к ответственности за ее действия и заставлять соблюдать ее международные обязательства.

Ранее в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и снизить напряженность.