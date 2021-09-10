Россия готова напасть на Украину, но при одном условии: в Москве ответили Зеленскому

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Фото: duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал условие начала полномасштабной войны с Украиной. Он заявил, что такое возможно только в случае провокации со стороны Киева.

Об этом сообщает ТАСС.

Калашников таким образом прокомментировал сегодняшние высказывания президента Украина Владимира Зеленского.

"Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева", – сказал он.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.

Также напомним, США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии.