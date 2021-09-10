Росія готова напасти на Україну, але за однієї умови: у Москві відповіли Зеленському

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников. Фото: duma.gov.ru

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников назвав умову початку повномасштабної війни з Україною. Він заявив, що таке можливо тільки у разі провокації з боку Києва.

Про це повідомляє ТАСС.

Калашников таким чином прокоментував сьогоднішні висловлювання президента України Володимира Зеленського.

"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки у разі вчинення провокації з боку Києва", – сказав він.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.

Також нагадаємо, США звернулися до РФ у річницю Іловайської трагедії.