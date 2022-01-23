Россия предупредила Украину, что ее терпение лопнет

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов сделал резкое заявление. / Фото: Коллаж: Сегодня
Если Украина и ее западные союзники пойдут на провокацию на Донбассе и атакуют находящихся там российских граждан, то в России этого "не будут терпеть".
Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает Коммерсантъ.
"Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало", – сказал он.
Что говорят в Киеве
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в планах Украины нет места для наступательных действий на Донбасс.
"Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более 100 тысяч военных вокруг Украины, в то же время нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе", – сказал он.
При этом стало известно о фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Например, за сутки, 20 января, со стороны российско-оккупационных войск были зафиксированы пять нарушений. Из них четыре – это нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с пересечением линии столкновения.
Напомним, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).сообщили, что по состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Угроза вторжения РФ:
- Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В настоящее время неподалеку границы уже скопилось более 100 тысяч военных. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заявили, что из двух бригад Восточного военного округа России на западное направление перебрасываются ракетные комплексы "Искандер".
- Кроме этого, Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс.
- CNN сообщили, что Россия начнет боевые действия в Украине под чужим флагом.
- Тем временем Украина начала переброску войск к границе с Беларусью – есть угроза, что нападение может произойти с северной границы, т.к. туда тоже стягиваются российские войска якобы для проведения совместных учений.