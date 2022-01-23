Росія попередила Україну, що їй урветься терпець

Керівник делегації РФ під час переговорів у Відні Костянтин Гаврилов зробив різку заяву. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Україна і її західні союзники вчинять провокацію на Донбасі й атакують тамтешніх "російських громадян", то в Росії цього "не терпітимуть".

Про це заявив керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов. повідомляє "Комерсант".

Реклама

"Хіба це не широко висвітлювалося в пресі? Все чітко було з'ясовано, і сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян, чітко сказано. І в усіх ЗМІ це прозвучало", – сказав він.

Що кажуть у Києві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у планах України немає місця для наступальних дій на Донбасі.

"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад 100 тисяч військових навколо України, одночасно нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала і не планує жодної наступальної воєнної операції на Донбасі", – сказав він.

Однак стало відомо про факти порушень Мінських домовленостей збройними формуваннями Росії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Реклама

Наприклад, за добу 20 січня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано п'ять порушень. З них чотири – це порушення режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату (БПЛА) з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили, що станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Реклама

Загроза вторгнення РФ: