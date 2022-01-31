Российский истребитель пересек границу ЕС: подробности

Российский Су-27 пересек воздушную границу Эстонии / Фото: Коллаж: Сегодня

Истребитель военно-воздушных сил России Су-27 нарушил воздушную границу Эстонии. В ответ эстонский МИД вручил российской стороне ноту протеста.

Инцидент произошел утром 29 января в районе острова Вайндлоо и длился менее минуты, сообщает издание ERR.

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Российская сторона не предоставила план полета, самолет летел с выключенным ответчиком и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

31 января Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии и вручило ему ноту.

Это первое нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами в этом году, в прошлом году было зафиксировано пять подобных случаев, говорится в сообщении.

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Путин выдвинул ультиматум, но Запад отказал

Конфликт между Украиной и Россией начал обостряться в преддверии переговоров Кремля с США о гарантиях безопасности. Россия стянула к границе с Украиной стотысячную армию.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

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26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности. Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

В свою очередь Владимир Путин пожаловался, что американская сторона так и не дала ответ на главной вопрос – гарантии нерасширения НАТО.