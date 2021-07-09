Россия в огне: мощные лесные пожары идут на села, людей эвакуируют (видео)

Для ликвидации лесных пожаров привлечено 249 человек и 69 единиц техники, в том числе авиацию, но справиться с огнем пока не удается

Лесной пожар в Челябинской области. Фото: Администрация Карталинского МР

В России продолжаются беды. Недавно на Камчатке разбился самолет, а теперь Челябинскую область разрывают лесные пожары. Огонь приблизился к населенным пунктам, людей из одного поселка уже эвакуировали.

Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Леса пылают в трех муниципальных районах – Увельском, Карталинском и Нагайбакском. Действует три очага пожаров на площади 916 га. Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.

Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык, которые находятся в 5-километровой зоне от места распространения огня, привлечена авиация (самолет Бе-200 и вертолет Ми-8). Всего для ликвидации лесных пожаров привлечено 249 человек и 69 единиц техники.

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Проводится оповещение населения, на случай эвакуации в готовности автобусы и пункты временного размещения. Кроме того, поселок Запасное покинул 21 человек, в том числе 6 детей. В Нагайбакском районе эвакуированы дети из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в сосновом лесу.

Лесной пожар в Челябинской области. Фото: Администрация Карталинского МР

Накануне глава Карталинского района Анатолий Вдовин рассказал об эвакуации в Запасном, пишет местная газета Карталинская новь.

"Огонь сейчас подошел очень близко, практически осталось метров 300, поэтому приняли решение – эвакуировать жителей. Чтобы остановить огонь – пустили встречный пал. Не знаю, поможет ли, но про себя каждый молится об этом. Задача номер один сейчас – спасти поселки, не дать огню зайти", – сказал он.

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