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В России в банке людей взяли в заложники (обновлено)

7 июля 2021 9:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дом, в котором находится отделение банка, оцепили сотрудниками силовых структур в касках и бронежилетах

Первые фотографии с места захвата заложников в Тюмени. Фото: соцсети, коллаж "Сегодня"

Первые фотографии с места захвата заложников в Тюмени. Фото: соцсети, коллаж "Сегодня"

В Тюмени мужчина захватил отделение банка и взял в заложники трех человек. Спустя некоторое время его задержали.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Преступник требовал 15 миллионов рублей. Правоохранители оцепили здание. На переговоры в отделение зашли сотрудники банка. Около 50 человек эвакуировали из жилого дома.

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Напомним, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

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Кроме того, в ноябре 2020 в России солдат-срочник открыл стрельбу по людям. По словам свидетелей, злоумышленник готовился к нападению и специально ждал автобус около остановки. Открыв огонь по пассажирам из охотничьего ружья, стрелок скрылся в лесу.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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