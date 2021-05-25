Россия впаяла Google огромный штраф: за что наказали компанию

Кремль продолжает бороться с американскими компаниями, распространяющими информацию о митингах – на этот раз пострадал крупнейший в мире поисковик

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Американская компания Google проиграла в России два судебных процесса по искам Роскомнадзора и получила была оштрафована в совокупности на 6 млн рублей (более 2,2 млн гривен).

Об этом сообщает Интерфакс.

Решения были вынесены 25 мая мировым судом Таганского района Москвы. Первый штраф в размере 4 млн рублей был вынесен за два административных правонарушения – отказ удалить запрещенную информацию (по 2 млн рублей за каждый случай).

Позже суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалять информацию с призывами к участию в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в РФ.

Реклама

Также в этот же день назначено рассмотрение восьми протоколов в отношении соцсети Facebook – этой компании грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

В марте штрафы по аналогичным причинам наложили на Twitter, Telegram и TikTok.

Напомним, что ранее в этом месяце дочерняя компания Google в Украине заплатила миллион гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу властей.

Также ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в нечестной конкуренции.