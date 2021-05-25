Россия впаяла Google огромный штраф: за что наказали компанию

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Американская компания Google проиграла в России два судебных процесса по искам Роскомнадзора и получила была оштрафована в совокупности на 6 млн рублей (более 2,2 млн гривен).
Об этом сообщает Интерфакс.
Решения были вынесены 25 мая мировым судом Таганского района Москвы. Первый штраф в размере 4 млн рублей был вынесен за два административных правонарушения – отказ удалить запрещенную информацию (по 2 млн рублей за каждый случай).
Позже суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалять информацию с призывами к участию в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в РФ.
Также в этот же день назначено рассмотрение восьми протоколов в отношении соцсети Facebook – этой компании грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.
В марте штрафы по аналогичным причинам наложили на Twitter, Telegram и TikTok.
Напомним, что ранее в этом месяце дочерняя компания Google в Украине заплатила миллион гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу властей.
Также ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в нечестной конкуренции.
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