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У Путина агония? Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Мария Дмитренко
15 марта, 17:20
Хозяин Кремля уже не знает, как справиться со своим неминуемым поражением

Слева направо - Джо Байден, Владимир Путин, Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В "черный список" попали в общей сложности 13 американских чиновников.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

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Под санкции попали :

  • Джо Байден;
  • госсекретарь Энтони Блинкен;
  • глава Пентагона Ллойд Остин;
  • председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
  • помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
  • заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
  • сын президента США Хантер Байден;
  • бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

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