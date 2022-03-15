У Путина агония? Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Слева направо - Джо Байден, Владимир Путин, Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В "черный список" попали в общей сложности 13 американских чиновников.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

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Под санкции попали :

Джо Байден;

госсекретарь Энтони Блинкен;

глава Пентагона Ллойд Остин;

председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;

помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

сын президента США Хантер Байден;

бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Санкции против РФ