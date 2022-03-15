У Путина агония? Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Слева направо - Джо Байден, Владимир Путин, Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"
Российская Федерация ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В "черный список" попали в общей сложности 13 американских чиновников.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Под санкции попали :
- Джо Байден;
- госсекретарь Энтони Блинкен;
- глава Пентагона Ллойд Остин;
- председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
- помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
- директор ЦРУ Уильям Бернс;
- пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
- заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
- директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
- сын президента США Хантер Байден;
- бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
- президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
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