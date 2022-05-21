Россия запретила въезд Байдену и еще почти тысяче американцев

Энтони Блинкен, Джо Байден и Морган Фриман больше не могут въехать в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия запретила въезд на свою территорию почти тысяче граждан США. В списке 963 фамилии, среди которых в основном чиновники и политики разного уровня. Невъездными в Россию стали, в частности, президент США Джо Байден и его сын Хантер, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, а также актер Морган Фримен. Список опубликовал МИД РФ.

Россия считает, что Вашингтон совершает "враждебные действия" против нее, поэтому грозит, что будет оказывать "должный отпор".

"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", — заявили в МИД РФ.

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