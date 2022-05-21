Росія заборонила в'їзд Байдену та ще майже тисячі американців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія заборонила в'їзд на свою територію майже тисячі громадян США. У списку 963 прізвища, серед яких здебільшого чиновники та політики різного рівня. Нев'їзними до Росії, зокрема, стали президент США Джо Байден та його син Хантер, голова Пентагону Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен, а також актор Морган Фрімен. Перелік опублікував МЗС РФ.

Росія вважає, що Вашингтон вчиняє "ворожі дії" проти неї, тому загрожує, що даватиме "належну відсіч".

"Російські контрсанкції мають вимушений характер і націлені на те, щоб змусити правлячий американський режим, який намагається нав'язати решті світу неоколоніальний "світопорядок, заснований на правилах", змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії", — заявили в МЗС РФ.

Раніше ми писали: