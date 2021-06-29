Российские истребители "атаковали" фрегат Нидерландов в Черном море (фото)

Нидерланды возмущены созданием опасной ситуации и безответственностью россиян и готовят обращение по этому поводу к РФ

Истребители слишком близко подлетали к фрегату / Фото: Минобороны Нидерландов

Российские истребители, вооруженные бомбами и ракетами, на протяжении пяти часов совершали так называемые ложные атаки против нидерландского фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море на следующий день после провокации против британского эсминца, когда корабль находился к юго-востоку от Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

"Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-поверхность", предназначенными для поражения цели с воздуха", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти действия происходили с 15:30 до 20:30 по местному времени в прошлый четверг, 24 июня. И после "нескольких часов запугивания" произошли перебои с электронным оборудованием Evertsen.



В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что действия России нарушили право на свободное пользование морем и идут вразрез с взаимными договоренностями, изложенными в договоре INCSEA о предотвращении небезопасных ситуаций на море.

"Zr.Ms. Evertsen плавал в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это, ложные атаки продолжались несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение на море", – заявил командир фрегата капитан-лейтенант Джордж Пасту.

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Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Схоутен также назвала действия России "безответственными".

"Zr.Ms. Evertsen имеет полное право туда плыть. Нет никаких оправданий для такого рода агрессивных действий, которые также без необходимости увеличивают риск несчастных случаев. Нидерланды обратятся к России по этому поводу", – заявила министр.

Напомним, 23 июня Министерство обороны РФ сообщило о предупредительной стрельбе по эсминцу ВМС Великобритании HMS Defender и заявило, что он якобы нарушил "границу России" в Черном море. В ответ в Минобороны Британии заявили, что HMS Defender "совершал мирный проход через территориальные воды Украины в согласовании с международным правом" и никто его не обстреливал.

Отметим, в Черном море 28 июня стартовали международные учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие почти 30 стран мира. Они продлятся почти две недели на суше, море и в воздухе.