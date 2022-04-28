Российские пропагандисты начали говорить о третьей мировой войне (видео)

Российские пропагандисты заговорили о третьей мировой войне как наиболее реалистичном варианте развития событий. Об этом в эфире российского телеканала заговорила Маргарита Симоньян в программе Владимира Соловьева. Видео этого фрагмента программы появилось в Сети.

"...Или мы проигрываем в Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей мировой. Потому что зная нас, зная нашего руководителя Владимира Путина... Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем такое развитие событий (поражение России в войне с Украиной. — Ред.). К ужасу моему — с одной стороны, а с другой стороны — с пониманием, что... Ну что, значит так", — сказала Симоньян.