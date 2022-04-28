Російські пропагандисти почали говорити про третю світову війну (відео)

Російські пропагандисти заговорили про третю світову війну як найбільш реалістичний варіант розвитку подій. Про це в ефірі російського телеканалу заговорила Маргарита Симоньян у програмі Володимира Соловйова. Відео цього фрагмента програми з'явилося у Мережі.

"...Або ми програємо в Україні, або починається третя світова. Особисто я вважаю більш реалістичним шлях третьої світової. Тому що знаючи нас, знаючи нашого керівника Володимира Путіна... Найнеймовірніше, що врешті-решт все це закінчиться ядерним ударом, мені видається все ж таки ймовірнішим, ніж такий розвиток подій (поразка Росії у війні з Україною. — Ред.). На мій жах — з одного боку, а з іншого боку — з розумінням, що... Ну що, значить так", — сказала Симоньян.