Сергей Лавров (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в "компании" свастик.

Фото опубликовала у себя в Telegram спикер российского МИД Мария Захарова и российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев.

Реклама

"Грустная лошадь путина посетила официальный шатер президента Монголии в Улан-Баторе: обратите внимание на передний план. Кроме обсуждения ордынских традиций, внимание пользователей привлекла свастика в орнаменте зала приемов. Главных роспропагандистов она не смутила, и соловьев с симоньян быстро растащили по своим соцсетям соответствующие фото", – написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее мы сообщали, что пропагандист пожаловался на "прием" российских туристов в Европе.

Также напомним, российские пропагандисты начали готовить РФ к провалам в войне.