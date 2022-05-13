Российский журналист выяснил, готовит ли ФСБ нового Путина для России

Майкл Наки отметил, что спецслужбы России видны на практике. / Фото: Коллаж: Сегодня

В информационном пространстве все чаще возникают предположения о том, что в России могут найти некоего молодого полковника, который заменит президента Владимира Путина. Однако у этой версии есть своя проблема.

Об этом рассказал российский блогер и журналист Майкл Наки в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Тайный отдел?

"Мы тогда представляем спецслужбу как некую очень закрытую, могущественную и интеллектуальную структуру – это же целая спецоперация – протолкнуть Ельцину неизвестного человека, сделать из него диктатора, руководить им 22 года, а потом готовить следующего... Даже я бы за такое не взялся, а считаю себя весьма неглупым человеком", – отметил он.

По мнению Наки, представить себе, что вот эти "умы" существуют в рамках российских спецслужб довольно сложно, потому что эти спецслужбы видны на практике:

"Мы видим, как они травили Скрипалей, пытались убить Алексея Навального, разведывали, что будет в случае войны с Украиной... Поэтому представить, что там есть какой-то тайный отдел, который занимается просчитыванием на десятки лет вперед... В современном мире можно во все что угодно поверить, но считаю ли я это все вероятным? Нет, потому что не видел ни одного свидетельства того, что в российских спецслужбах есть какие-то адекватные люди, которые считают не на 22 года вперед, а хотя бы на два дня вперед".

При этом Наки отметил, что такие мысли были бы очень приятны – если бы такое существовало на самом деле:

"Потому что если существует какое-то мировое правительство или КГБшный заговор, или еще какие-то массоны-рептилоиды, то с нас с вами спроса никакого. Если есть такая структура, то что мы, "маленькие люди", можем с этим сделать. А если мы разрушаем их планы, то они – очень плохое мировое правительство и на них не нужно обращать внимание".

По его словам, очень удобно представить, что Владимира Путина не "мы как Россия проворонили и допустили", избирали на выборах в начале, помогали фальсифицировать выборы потом, не сопротивлялись этому, не выходили в достаточном количестве.

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"Очень "классно" было бы нам подумать, что на самом деле это просто хитрый и тайный план ФСБ. Но, к сожалению, снимая с себя ответственность, мы будем повторять эти ошибки вновь и вновь. Поэтому так важно эту ответственность на себя принять", – сказал журналист.

Напомним, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у президента России Владимира Путина нет никакой возможности без потерь выйти из войны с Украиной. А Украина может вернуть столько территорий, сколько сама решит.

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