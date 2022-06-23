Россию атаковали "хлопки": где и что взорвалось (фото, видео)

В Бурятии и Свердловской области прогремели взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в двух российских городах прогремели взрывы. Первый – в городе Талица, который находится в Свердловской области. Второй – в Улан-Удэ. Об этом пишут росСМИ.

В Талице произошел взрыв на газовой заправке. Взрыв был такой силы, что в небе образовался огромный шар огня и дыма. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, в результате ЧП один человек погиб, несколько людей получили ожоги.

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Как пишет Интерфакс, в Бурятии произошла авария на Гусиноозерской ГРЭС. Загорелась электростанция в Улан-Удэ и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии. Из-за пожара не работают работать детские сады, котельные, центральные тепловые пункты и насосные станции. Также из-за ЧП возникли проблемы в ряде муниципальных районов республики. Отключение электричества также было зафиксировано в соседнем Забайкальском крае.

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"В 14:42 произошло самопроизвольное повреждение трансформатора на Гусиноозерской ГРЭС, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электростанции. Это в свою очередь привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае. В настоящее время ведутся восстановительные работы, в ближайшие часы ожидается восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях. Пострадавших в результате инцидента нет", – говорится в сообщении ГРЭС.

Напомним, что 22 июня в Ростовской области после "хлопка" загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.