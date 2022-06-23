Росію атакували "хлопки": де і що вибухнуло (фото, відео)

У Бурятії та Свердловській області прогриміли вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у двох російських містах пролунали вибухи. Перший – у місті Талиця, яке знаходиться у Свердловській області. Другий – в Улан-Уде. Про це пишуть РосЗМІ.

У Талиці стався вибух на газовій заправці. Вибух був такої сили, що у небі утворилася величезна куля вогню та диму. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів, внаслідок НП одна людина загинула, кілька людей отримали опіки.

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Як пише Інтерфакс У Бурятії сталася аварія на Гусиноозерській ГРЕС. Зайнялася електростанція в Улан-Уде і сусіднє Забайкалля залишилися без електроенергії. Через пожежу не працюють працювати дитячі садки, котельні, центральні теплові пункти та насосні станції. Також через НП виникли проблеми у низці муніципальних районів республіки. Відключення електрики також було зафіксовано у сусідньому Забайкальському краї.

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"О 14:42 сталося мимовільне пошкодження трансформатора на Гусиноозерській ГРЕС, яке викликало відключення всіх енергоблоків електростанції, що знаходилися в роботі. Це в свою чергу призвело до зниження частоти електричного струму в частині енергосистеми і автоматичного відключення одного з двох працюючих енергоблоків Харанорської ГРЕС в Забай. Наразі ведуться відновлювальні роботи, найближчим часом очікується відновлення роботи енергоблоків на обох електростанціях. Постраждалих внаслідок інциденту немає", – йдеться у повідомленні ДРЕС.

Нагадаємо, що 22 червня у Ростовській області після "бавовни" спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод . Площа пожежі складає 50 кв.