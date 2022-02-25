Россию выгоняют из Совета Европы

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Совместный комитет Совета Европы рекомендует применить в отношении Российской Федерации исключительную процедуру, ведущую к исключению ее из СЕ.

Об этом заявил президент ПАСЕ Тини Кокс, сообщает "Европейская правда".

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Что происходит

Президент ПАСЕ заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу.

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что это статья 8 – приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы", – сказал он.

/ Фото: Европейская правда

Как отмечается, формально это решение должен принять Комитет министров СЕ, однако Кокс подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий.

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"Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", – заявил он.

Что такое статья 8

В статье говорится о том, что любой член Совета Европы, серьезно нарушивший статью 3 Устава СЕ (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам – ред.), может быть наказан путем "приостановления представительства (в КМСЕ), а также Комитет может попросить его выйти из Совета Европы".

По словам Кокса, сейчас формально речь идет о приостановлении, хотя Комитет министров может также рассмотреть исключение России из организации.

"Если КМСЕ примет решение о том, чтобы приостановить членство, это будет означать, что РФ не сможет участвовать во всех активностях организации", – заявил Кокс.

Эту информацию также подтвердил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале.

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"Россию убирают из Рады Европы. Все. До свидания", – написал он.

Напомним, корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк заявил, что страны Европейского Союза согласовали санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за войну против Украины.

Также Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

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