Сам виноват – власти Польши отреагировали на облитого краской посла России

Граждане Украины имеют право на эмоции по отношению к представителям страны-агрессора / Коллаж "Сегодня"

Польские власти озвучили свою позицию по поводу инцидента с послом России в этой стране во время возложения им цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Вкратце позиция звучит так "сам виноват" и, соответственно, никто не будет нести наказание за инцидент.

Это следует из сообщений министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминского, опубликованных в его твитере.

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Мнение министра

"Польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве. Полиция разрешила послу благополучно покинуть место происшествия. Собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным. Эмоции участниц акции – украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, – понятны", - написал польский министр.

Зато Россия подготовила ответ. Как сообщают пропагандистские СМИ, Москва собирается отозвать своего посла из Польши и выслать посла Польши из своей страны.

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